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Шерстнев Лука Яковлевич

Место рождения

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

?.05.1851 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1851 ст.

Отец: Яков Дмитриевич

Мать: Пелагея Ивановна

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1851
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянин
Гражданство
С ?.05.1851
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Место жительства
С ?.05.1851 ст.
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Шерстнев Петр Лукич

Мать ребёнка: не указана

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.12.1883 ст.

Сын: Григорий Лукич

Мать ребёнка: не указана

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
После 1917
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область

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