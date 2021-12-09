Шерстнев Лука Яковлевич
Место рождения
Дата рождения?.05.1851 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1851 ст.
Отец: Яков Дмитриевич
Мать: Пелагея Ивановна
Работа или профессия
С 1851
Крестьянин
Гражданство
С ?.05.1851
Россия
Место жительства
С ?.05.1851 ст.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шерстнев Петр Лукич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1883 ст.
Сын: Григорий Лукич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1917