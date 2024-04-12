Балжи (Понтякова) Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балжи (Понтякова) Ксения Сергеевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1889

Муж: Балжи Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.03.1890

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.01.1895

Дочь: Сарра Ильинична

Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.04.1899

Дочь: София Ильинична

Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.08.1901

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.12.1903

Сын: Балжи Николай Ильич

Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.04.1908

Сын: Балжи Георгий Ильич

Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.04.1908

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.01.1911

Сын: Балжи Григорий Ильич

Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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