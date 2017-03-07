Максимова (Купцова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Купцова) Зинаида Ивановна

Место рождения

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.09.1944

Дата смерти

07.03.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Иван Андреевич

Смерть
07.03.2017
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

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