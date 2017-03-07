Максимова (Купцова) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.09.1944
Дата смерти07.03.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Смерть
07.03.2017