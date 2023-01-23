Петр Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ржаницына Ксения Петровна

Мать ребёнка: не указана

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Дочь Петра Никитина, священника церкви Воскресенской Бельтяево-Слободской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1766
Священник Воскресенской Бельтяевско-Слободской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно

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