Петр Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ржаницына Ксения Петровна
Мать ребёнка: не указана
Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Дочь Петра Никитина, священника церкви Воскресенской Бельтяево-Слободской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1766
Священник Воскресенской Бельтяевско-Слободской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно