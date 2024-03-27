Якобсон Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкобсон Абрам

Якобсон Абрам

Место рождения

с. Старый Олов

Дата рождения

1898

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Якобсон Давыд

Мать: Якобсон Раиса

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Ветлугина Раиса

Мать ребёнка: Якобсон Надежда

Рождение ребёнка
1923

Сын: Якобсон Яков

Мать ребёнка: Якобсон Надежда

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Шевченко Федосья

Мать ребёнка: Якобсон Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якобсон Надежда

Смерть
1939
в Томске на скамейке
Похороны
Неизвестно
неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close