Якобсон Абрам
Место рожденияс. Старый Олов
Дата рождения1898
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Якобсон Давыд
Мать: Якобсон Раиса
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ветлугина Раиса
Мать ребёнка: Якобсон Надежда
Рождение ребёнка
1923
Сын: Якобсон Яков
Мать ребёнка: Якобсон Надежда
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Шевченко Федосья
Мать ребёнка: Якобсон Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якобсон Надежда
Смерть
1939
в Томске на скамейке
Похороны
Неизвестно
неизвестно