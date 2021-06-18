Рябинкина Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинкина Антонина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1935

Дата смерти

18.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1935

Отец: Юдичев Григорий Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1966

Сын: Рябинкин Игорь Александрович

Отец ребёнка: Рябинкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
14.12.?

Дочь: Рябинкина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Рябинкин Александр Иванович

Смерть
18.06.2021
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