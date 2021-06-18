Рябинкина Антонина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1935
Дата смерти18.06.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1935
Отец: Юдичев Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.01.1966
Сын: Рябинкин Игорь Александрович
Отец ребёнка: Рябинкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.12.?
Дочь: Рябинкина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Рябинкин Александр Иванович
Смерть
18.06.2021