Темлянцев Степан Никанорович
мужской, родился 20.03.1896, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
умер 07.09.1897, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
ОтецТемлянцев Никанор Степанович26.07.1856 г.р.
МатьТемлянцева Пелагея Егоровна1856 г.р.
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Рождение
20.03.1896
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.09.1897
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область