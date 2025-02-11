Темлянцев Степан Никанорович 20.03.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Темлянцев Степан Никанорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.03.1896, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

умер 07.09.1897, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Отец
Темлянцев Никанор Степанович26.07.1856 г.р.
Мать
Темлянцева Пелагея Егоровна1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1896

Отец: Темлянцев Никанор Степанович

Мать: Темлянцева Пелагея Егоровна

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
07.09.1897
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

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