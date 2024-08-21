Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матов Петр Иванович

Отец ребёнка: Матов Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Матов Николай Иванович

Отец ребёнка: Матов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Матов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Матов Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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