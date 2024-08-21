Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матов Петр Иванович
Отец ребёнка: Матов Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Матов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Матов Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно