Вилмане (Дума) Зелма Антония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилмане (Дума) Зелма Антония

Вилмане (Дума) Зелма Антония

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.03.1938

Муж: Вильман Максимилиан Вольдемар

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
03.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильман Максимилиан Вольдемар

Рига, Rīga
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.