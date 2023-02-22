Вилмане (Дума) Зелма Антония
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.03.1938
Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
03.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вильман Максимилиан Вольдемар
Рига, Rīga
Смерть
Неизвестно