Куликов Александр Николаевич
Место рожденияд. Ягодное
Дата рождения11.03.1906
Дата смерти07.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Куликова (Карпова) Екатерина
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Языкова (Куликова) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Куликова (Карпова) Екатерина
Ягодное, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1933
Дочь: (Куликова) Мария
Мать ребёнка: Куликова (Карпова) Екатерина
Смерть
07.02.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно