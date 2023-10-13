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Куликов Александр Николаевич

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Место рождения

д. Ягодное

Дата рождения

11.03.1906

Дата смерти

07.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1906

Отец: Куликов Николай Андреевич

Мать: Куликова (Козюлькова) Евдокия Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Куликова (Карпова) Екатерина

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Языкова (Куликова) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Куликова (Карпова) Екатерина

Ягодное, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1933

Дочь: (Куликова) Мария

Мать ребёнка: Куликова (Карпова) Екатерина

Смерть
07.02.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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