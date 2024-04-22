Войняк Иван Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Войняк Евсей Николаевич
Бракосочетание
27.10.1884 ст.
Жена: Войняк Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
16.08.1885 ст.
Дочь: Войняк Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Войняк Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
10.05.1887 ст.
Мать ребёнка: Войняк Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
14.10.1889 ст.
Сын: Войняк Яков Иванович
Мать ребёнка: Войняк Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно