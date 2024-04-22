Войняк Иван Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойняк Иван Евсеевич

Войняк Иван Евсеевич

Место рождения

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Войняк Евсей Николаевич

Мать: Войняк Пелагия Захарьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Бракосочетание
27.10.1884 ст.

Жена: Войняк Мария Григорьевна

Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
16.08.1885 ст.

Дочь: Войняк Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Войняк Мария Григорьевна

Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
10.05.1887 ст.

Сын: Войняк Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Войняк Мария Григорьевна

Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
14.10.1889 ст.

Сын: Войняк Яков Иванович

Мать ребёнка: Войняк Мария Григорьевна

Ивановцы, Чернівецька область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close