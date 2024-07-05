Зайцев Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922
Отец: Зайцев Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Зайцева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Зайцева Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Зайцева Лидия Ивановна
Место жительства
1952
1952 - 1954, 1973 - 1975 жили в д.Криуши, Шахунский район
Рождение ребёнка
05.10.1954
Сын: Зайцев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Зайцева Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно