Зайцев Анатолий Васильевич 22.02.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцев Анатолий Васильевич

Место рождения

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

22.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922

Отец: Зайцев Василий Иванович

Мать: не указана

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Зайцев Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Зайцева Лидия Ивановна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Зайцева Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Зайцева Лидия Ивановна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Место жительства
1952
Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1952 - 1954, 1973 - 1975 жили в д.Криуши, Шахунский район
Рождение ребёнка
05.10.1954

Сын: Зайцев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Зайцева Лидия Ивановна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно

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