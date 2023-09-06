Чугунова Екатерина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти08.07.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чугунова Мария Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чугунова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Чугунов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чугунова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Чугунов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Козлова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Чугунов Павел Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1938
Дочь: Чугунова Мария Павловна
Отец ребёнка: Чугунов Павел Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1941
Отец ребёнка: Чугунов Павел Иванович
Смерть
08.07.1979