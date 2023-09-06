Чугунова Екатерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова Екатерина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

08.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чугунова Мария Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чугунова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Чугунов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чугунова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Чугунов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Козлова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Чугунов Павел Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1938

Дочь: Чугунова Мария Павловна

Отец ребёнка: Чугунов Павел Иванович

Рождение ребёнка
10.12.1941

Сын: Чугунов Иван Павлович

Отец ребёнка: Чугунов Павел Иванович

Смерть
08.07.1979

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