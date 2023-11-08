Латынцев Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1874
Отец: Латынцев Федор Авдеевич
Мать: Латынцева Анна
Бракосочетание
17.01.1907
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1912
Сын: Латынцев Константин Михайлович
Мать ребёнка: Латынцева Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Латынцева Серафима Ивановна
Смерть
Неизвестно