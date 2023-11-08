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Латынцев Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Латынцев Федор Авдеевич

Мать: Латынцева Анна

Бракосочетание
17.01.1907

Жена: Латынцева Серафима Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Бракосочетание
17.01.1907

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Латынцев Константин Михайлович

Мать ребёнка: Латынцева Серафима Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Латынцев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Латынцева Серафима Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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