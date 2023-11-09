Возный Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Возный Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Возный Роман Александрович

Мать ребёнка: Котова Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Возный Артем Александрович

Мать ребёнка: Котова Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Возная Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Котова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Елена Александровна

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