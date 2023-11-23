Мечеходовский Василий Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Георгий Иоаннов
Мать: Маремьяна Филиппова
Мечеходовский Василий Георгиевич (1755 — ?) Родился в семье священника села Мечеходова Любимского уезда Георгия Иоанновича. С 1773 года обучался в Ярославской духовной семинарии. Служил дьячком в том ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Федорова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Мечеходовская) Матрона Васильева
Мать ребёнка: Акилина Федорова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Мечеходовская) Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Акилина Федорова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Мечеходовская) Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Акилина Федорова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Мечеходовский Василий Васильев
Мать ребёнка: Акилина Федорова
Смерть
Неизвестно