Мечеходовский Василий Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМечеходовский Василий Георгиев

Мечеходовский Василий Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Георгий Иоаннов

Мать: Маремьяна Филиппова

Мечеходовский Василий Георгиевич (1755 — ?) Родился в семье священника села Мечеходова Любимского уезда Георгия Иоанновича. С 1773 года обучался в Ярославской духовной семинарии. Служил дьячком в том ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Федорова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Мечеходовская) Матрона Васильева

Мать ребёнка: Акилина Федорова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Мечеходовская) Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Акилина Федорова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Мечеходовская) Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Акилина Федорова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Мечеходовский Василий Васильев

Мать ребёнка: Акилина Федорова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.