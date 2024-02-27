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Рождественская Ольга Глебова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1886

Дочь: Рождественская Марфа Иоаннова

Отец ребёнка: Рождественский Иоанн Федоров

Рождение ребёнка
24.06.1886

Сын: Рождественский Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Рождественский Иоанн Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рождественский Иоанн Федоров

Смерть
Неизвестно
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