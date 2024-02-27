Рождественская Ольга Глебова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1886
Дочь: Рождественская Марфа Иоаннова
Отец ребёнка: Рождественский Иоанн Федоров
Рождение ребёнка
24.06.1886
Сын: Рождественский Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Рождественский Иоанн Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно