(Schulz-Шульц) Пелагея Ричардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Schulz-Шульц) Пелагея Ричардовна

Место рождения

Выкса, город Выкса, Нижегородская область

Дата рождения

15.01.1897

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1897

Отец: Шульц Ричард

Мать: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
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