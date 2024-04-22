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(Schulz-Шульц) Пелагея Ричардовна
(Schulz-Шульц) Пелагея Ричардовна
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Древо
Место рождения
Выкса
, город Выкса, Нижегородская область
Дата рождения
15.01.1897
Пол
Женский
Отец
Шульц Ричард
Мать
Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc (Schulz-Schulz-Шульц) Валерия Станиславовна
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1897
Отец:
Шульц Ричард
Мать:
Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна
Выкса
, город Выкса, Нижегородская область
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