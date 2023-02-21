Клещёва (Десятниченко) Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.08.1933
Дочь: Козлова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Клещёв Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клещёв Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клещёв Владимир Иванович
Смерть
1992