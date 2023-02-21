Клещёва (Десятниченко) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещёва (Десятниченко) Зинаида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1933

Дочь: Козлова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Клещёв Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клещёв Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клещёв Владимир Иванович

Смерть
1992
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