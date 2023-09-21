Денисов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидорова Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
10.08.1996
Дочь: Денисова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Светлана