Шмуйлович ?
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Шмуйлович Мовша1850 г.р.
Дети
Шмуйлович Евна1870 г.р.
Брайнин (Шмуйлович) Баса Эштер01.07.1882 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмуйлович Якоб
Отец ребёнка: Шмуйлович Мовша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмуйлович Мовша
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шмуйлович Евна
Отец ребёнка: Шмуйлович Мовша
Рождение ребёнка
01.07.1882
Дочь: Брайнин (Шмуйлович) Баса Эштер
Отец ребёнка: Шмуйлович Мовша
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
27.12.1885
Отец ребёнка: Шмуйлович Мовша
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Шмуйлович) София
Отец ребёнка: Шмуйлович Мовша
Рождение ребёнка
23.12.1888
Дочь: Консон (Шмуйлович) Евгения
Отец ребёнка: Шмуйлович Мовша
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шмуйлович Абрам
Отец ребёнка: Шмуйлович Мовша
Витебск, Витебская область