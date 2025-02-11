Шмуйлович ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шмуйлович ?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Шмуйлович Мовша1850 г.р.
Дети
Шмуйлович Евна1870 г.р.
Брайнин (Шмуйлович) Баса Эштер01.07.1882 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмуйлович Якоб

Отец ребёнка: Шмуйлович Мовша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмуйлович Мовша

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шмуйлович Евна

Отец ребёнка: Шмуйлович Мовша

Рождение ребёнка
01.07.1882

Дочь: Брайнин (Шмуйлович) Баса Эштер

Отец ребёнка: Шмуйлович Мовша

Витебск, Витебская область

Рождение ребёнка
27.12.1885

Сын: Шмуйлович Jossel Aaron

Отец ребёнка: Шмуйлович Мовша

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Шмуйлович) София

Отец ребёнка: Шмуйлович Мовша

Рождение ребёнка
23.12.1888

Дочь: Консон (Шмуйлович) Евгения

Отец ребёнка: Шмуйлович Мовша

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шмуйлович Абрам

Отец ребёнка: Шмуйлович Мовша

Витебск, Витебская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.