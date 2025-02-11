Узонин Иван
мужской, родился До 1832, Субботино, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
Дети
Неладнова (Узонина) Марфа Иванова1850 г.р.
Узонин Ефим Иванов1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Неладнова (Узонина) Марфа Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Узонин Ефим Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно