Узонин Иван До 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Узонин Иван

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1832, Субботино, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Дети
Неладнова (Узонина) Марфа Иванова1850 г.р.
Узонин Ефим Иванов1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Субботино, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Неладнова (Узонина) Марфа Иванова

Мать ребёнка: не указана

Субботино, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Узонин Ефим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Субботино, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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