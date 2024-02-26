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Яков Петров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Около 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Петр Васильев (Ич)

Мать: Василиса Михайлова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Агафья Яковлева (Вна)

Мать ребёнка: Наталья Финогеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Акулина Яковлева (Вна)

Мать ребёнка: Наталья Финогеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Захар Яковлев (Ич)

Мать ребёнка: Наталья Финогеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Финогеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Около 1812
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