Яков Петров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиОколо 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Петр Васильев (Ич)
Мать: Василиса Михайлова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Агафья Яковлева (Вна)
Мать ребёнка: Наталья Финогеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Акулина Яковлева (Вна)
Мать ребёнка: Наталья Финогеева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Захар Яковлев (Ич)
Мать ребёнка: Наталья Финогеева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Финогеева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Около 1812