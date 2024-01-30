Бердинских Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердинских Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Бердинских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердинских Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Бердинских Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Сын: Бердинских Иван Алексеевич??
Отец ребёнка: Бердинских Алексей Иванович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно