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Бердинских Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердинских Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Бердинских Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердинских Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Бердинских Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердинских Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бердинских Иван Алексеевич??

Отец ребёнка: Бердинских Алексей Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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