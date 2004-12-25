Яцутко Алексей Модестович 23.03.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яцутко Алексей Модестович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1956

Дата смерти

25.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
23.03.1956

Отец: не указан

Мать: Чувашева Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
24.10.1983

Сын: Яцутко Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Решетова Галина Владимировна

Рождение ребёнка
18.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Решетова Галина Владимировна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
25.12.2004

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