Яцутко Алексей Модестович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1956
Дата смерти25.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1956
Отец: не указан
Рождение ребёнка
24.10.1983
Сын: Яцутко Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Решетова Галина Владимировна
Рождение ребёнка
18.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Решетова Галина Владимировна
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
25.12.2004