(Щепалова) Вера Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щепалова) Вера Арсентьевна

Место рождения

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

09.09.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1906

Отец: Щепалов Арсентий Алексеев

Мать: Щепалова Пелагея Алексеева

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.242 | 09.09.1906 рождение Вера (много отметок о выд. документах) | дер. Рылово | отец Арсений Алексеев Щепалов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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