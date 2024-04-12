(Щепалова) Вера Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения09.09.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1906
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.242 | 09.09.1906 рождение Вера (много отметок о выд. документах) | дер. Рылово | отец Арсений Алексеев Щепалов... Показать все
Смерть
Неизвестно