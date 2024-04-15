Боброва ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Бобров Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Бобров Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Бобров Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Зиновья Тимофеевна

Отец ребёнка: Бобров Тимофей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Тимофей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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