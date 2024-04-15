Боброва ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Бобров Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Бобров Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Бобров Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Зиновья Тимофеевна
Отец ребёнка: Бобров Тимофей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно