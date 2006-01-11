Коваленко Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Анастасия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2006

Отец: Коваленко Семен Юрьевич

Мать: Егорова Светлана Генадьевна

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