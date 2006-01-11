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Коваленко Анастасия Семёновна
Коваленко Анастасия Семёновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.01.2006
Пол
Женский
Отец
Коваленко Семен Юрьевич
1975 г.р.
Мать
Егорова Светлана Генадьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2006
Отец:
Коваленко Семен Юрьевич
Мать:
Егорова Светлана Генадьевна
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