Захарова Анастасия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Анастасия Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Петр Никитич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Захарова) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Захаров Петр Никитич

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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