Сысолетин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысолетин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысолетин Демид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысолетина Серафима Осиповна

Мартыновской, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысолетина Лидия

Мать ребёнка: Сысолетина Серафима Осиповна

Мартыновской, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысолетина Мария

Мать ребёнка: Сысолетина Серафима Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысолетина Серафима Осиповна

Смерть
Неизвестно
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