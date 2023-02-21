Сысолетин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сысолетин Демид
Рождение ребёнка
19.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сысолетина Серафима Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысолетина Лидия
Мать ребёнка: Сысолетина Серафима Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысолетина Мария
Мать ребёнка: Сысолетина Серафима Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно