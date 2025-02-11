(Епифанова) Неонилла Фёдорова 25.10.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

(Епифанова) Неонилла Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.10.1874, Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 08.02.1878, Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Епифанов Устинья ИвановаДо 1850 г.р.
Отец
Епифанов Фёдор ПрокофьевДо 1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1874

Отец: Епифанов Фёдор Прокофьев

Мать: Епифанов Устинья Иванова

Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
08.02.1878
Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: В молодом возрасте | Натурально

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