(Епифанова) Неонилла Фёдорова
женский, родилась 25.10.1874, Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 08.02.1878, Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
МатьЕпифанов Устинья ИвановаДо 1850 г.р.
ОтецЕпифанов Фёдор ПрокофьевДо 1850 г.р.
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Рождение
25.10.1874
Отец: Епифанов Фёдор Прокофьев
Мать: Епифанов Устинья Иванова
Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.02.1878
Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область