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Небылица Данил Даниилович

Место рождения

Глазово, Сумська область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Глазово, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Глазово, Сумська область
Бракосочетание
13.01.1880 ст.

Жена: Небылица (Селивонова) Акилина Гурьевна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Глазово, Сумська область

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