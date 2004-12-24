Фомин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Сергей

Место рождения

Борисовка, Омская область, Россия

Дата рождения

10.02.1970

Дата смерти

24.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.01.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.12.2004
Причина смерти: Несчастный случай

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