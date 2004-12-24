Фомин Сергей
Место рожденияБорисовка, Омская область, Россия
Дата рождения10.02.1970
Дата смерти24.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1991
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.12.2004
Причина смерти: Несчастный случай