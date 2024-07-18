Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1733 и 1734

Сын: Ягунь Алексей Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1742

Сын: Верений Василий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774

Сын: Максим Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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