Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1733 и 1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Верений Василий Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774
Сын: Максим Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно