Ухачев Тимофей Яковлевич 1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Ухачев Тимофей Яковлевич

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 1902, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

умер 16.04.1980, Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Мать
Александра ФедороваНеизвестно г.р.
Отец
Яков ЕфимовНеизвестно г.р.
Супруги
Ухачева (Баклушина) Аграфена Михайловна1903 г.р.
Дети
Ухачев Алексей ТимофеевичНеизвестно г.р.
Ухачев Василий ТимофеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Яков Ефимов

Мать: Александра Федорова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ухачева) Алина Тимофеевна

Мать ребёнка: Ухачева (Баклушина) Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ухачева) Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Ухачева (Баклушина) Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ухачев Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Ухачева (Баклушина) Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ухачев Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Ухачева (Баклушина) Аграфена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухачева (Баклушина) Аграфена Михайловна

Смерть
16.04.1980
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

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