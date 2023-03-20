Ухачев Тимофей Яковлевич
мужской, родился 1902, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
умер 16.04.1980, Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
МатьАлександра ФедороваНеизвестно г.р.
ОтецЯков ЕфимовНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
Ухачев Алексей ТимофеевичНеизвестно г.р.
Ухачев Василий ТимофеевичНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Яков Ефимов
Мать: Александра Федорова
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ухачева) Алина Тимофеевна
Мать ребёнка: Ухачева (Баклушина) Аграфена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ухачева) Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Ухачева (Баклушина) Аграфена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ухачев Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Ухачева (Баклушина) Аграфена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ухачев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Ухачева (Баклушина) Аграфена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1980
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область