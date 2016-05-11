Безденежных (Быкова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безденежных (Быкова) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1948

Дата смерти

11.05.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1948

Отец: Быков Андрей Григорьевич

Мать: Быкова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
09.08.1972

Сын: Безденежных Владлен Михайлович

Отец ребёнка: Безденежных Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 09.08.1972

Сын: Безденежных Владлен Михайлович

Отец ребёнка: Безденежных Михаил Александрович

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.12.1979

Сын: Безденежных Александр Михайлович

Отец ребёнка: Безденежных Михаил Александрович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
11.05.2016

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