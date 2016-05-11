Безденежных (Быкова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1948
Дата смерти11.05.2016
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1948
Отец: Быков Андрей Григорьевич
Мать: Быкова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
09.08.1972
Сын: Безденежных Владлен Михайлович
Отец ребёнка: Безденежных Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 09.08.1972
Сын: Безденежных Владлен Михайлович
Отец ребёнка: Безденежных Михаил Александрович
Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.12.1979
Сын: Безденежных Александр Михайлович
Отец ребёнка: Безденежных Михаил Александрович
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
11.05.2016