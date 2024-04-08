Ершов Ефим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Ершов Михаил Семёнов
Мать: Ершова Дарья Яковлева
Бракосочетание
16.09.1804 ст.
Жена: Ершова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
05.10.1805 ст.
Сын: Ершов Филипп Ефимов
Мать ребёнка: Ершова Мария Ефимова
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Ершов Павел Ефимович
Мать ребёнка: Ершова Мария Ефимова
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Аграфена Ефимовна
Мать ребёнка: Ершова Мария Ефимова
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.02.1814 ст.
Дочь: Маремьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Ершова Мария Ефимова
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1815 ст.
Сын: Ершов Иван Ефимович
Мать ребёнка: Ершова Мария Ефимова
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Смерть
1851
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя