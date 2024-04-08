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Ершов Ефим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Ершов Михаил Семёнов

Мать: Ершова Дарья Яковлева

Бракосочетание
16.09.1804 ст.

Жена: Ершова Мария Ефимова

Рождение ребёнка
05.10.1805 ст.

Сын: Ершов Филипп Ефимов

Мать ребёнка: Ершова Мария Ефимова

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Ершов Павел Ефимович

Мать ребёнка: Ершова Мария Ефимова

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Аграфена Ефимовна

Мать ребёнка: Ершова Мария Ефимова

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.02.1814 ст.

Дочь: Маремьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Ершова Мария Ефимова

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1815 ст.

Сын: Ершов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Ершова Мария Ефимова

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Смерть
1851
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
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