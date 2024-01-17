Кравцова Христя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова Христя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайло

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кравцов Николай

Отец ребёнка: Кравцов Іван

Рождение ребёнка
22.08.1930

Дочь: Ивченко Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кравцов Іван

Рождение ребёнка
10.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравцов Іван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кравцов Іван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Пётр

Отец ребёнка: Кравцов Іван

Смерть
Неизвестно
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