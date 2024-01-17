Кравцова Христя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайло
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кравцов Николай
Отец ребёнка: Кравцов Іван
Рождение ребёнка
22.08.1930
Дочь: Ивченко Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кравцов Іван
Рождение ребёнка
10.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравцов Іван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кравцов Іван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Пётр
Отец ребёнка: Кравцов Іван
Смерть
Неизвестно