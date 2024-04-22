Машугин Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рождения18.04.1873
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1873
Бракосочетание
21.07.1900
Рождение ребёнка
08.08.1902
Дочь: Галкина Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Машугина Федосья Степановна
Рождение ребёнка
12.07.1907
Сын: Машугин Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Машугина Федосья Степановна
Рождение ребёнка
23.04.1910
Дочь: Козлова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Машугина Федосья Степановна
Рождение ребёнка
23.04.1913
Дочь: Партасова Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Машугина Федосья Степановна
Рождение ребёнка
10.04.1916
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Машугина Федосья Степановна
Рождение ребёнка
07.08.1918
Дочь: Березкина Василиса Федоровна
Мать ребёнка: Машугина Федосья Степановна
Смерть
1952