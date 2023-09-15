Бузков Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузков Виктор Александрович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мушинская) Марина Тимофеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мушинская) Марина Тимофеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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