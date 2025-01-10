Глазкова Маремьяна
женский, родилась 1768
умерла Неизвестно
ОтецАбрамНеизвестно г.р.
Супруги
Глазков Мелентий1767 г.р.
Дети
(Глазкова) Агриппина1791 г.р.
Глазков Пётр1795 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Глазкова) Агриппина
Отец ребёнка: Глазков Мелентий
Бракосочетание
1792
Муж: Глазков Мелентий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Глазков Пётр
Отец ребёнка: Глазков Мелентий
Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Глазкова) Марья
Отец ребёнка: Глазков Мелентий
Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно