Глазкова Маремьяна 1768 — найти родственников по фамилии на Familio

Глазкова Маремьяна

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась 1768

умерла Неизвестно

Отец
АбрамНеизвестно г.р.
Супруги
Глазков Мелентий1767 г.р.
Дети
(Глазкова) Агриппина1791 г.р.
Глазков Пётр1795 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Глазкова) Агриппина

Отец ребёнка: Глазков Мелентий

Бракосочетание
1792

Муж: Глазков Мелентий

Рождение ребёнка
1795

Сын: Глазков Пётр

Отец ребёнка: Глазков Мелентий

Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Глазкова) Марья

Отец ребёнка: Глазков Мелентий

Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Смерть
Неизвестно

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