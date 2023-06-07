Неизвестная
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1909
Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Щербина Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Щербина Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович
Смерть
Неизвестно