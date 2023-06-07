Неизвестная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестная

Неизвестная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Щербина Петр Васильевич

Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Щербина Аким Васильевич

Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Щербина Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Щербина Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Щербина Павел Васильевич

Отец ребёнка: Щербина Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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