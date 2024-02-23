Тишкина Васса Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкина Васса Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1857 по 1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишкин Тихон Степанович

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.?.1890 ст.

Сын: Тишкин Никита Тихонович

Отец ребёнка: Тишкин Тихон Степанович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1893 ст.

Дочь: (Тишкина) Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Тишкин Тихон Степанович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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