Тишкина Васса Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.?.1890 ст.
Отец ребёнка: Тишкин Тихон Степанович
Рождение ребёнка
20.01.1893 ст.
Дочь: (Тишкина) Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Тишкин Тихон Степанович
Смерть
Неизвестно