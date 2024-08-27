Ануфриева Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Корельская (Ануфриева) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Ануфриев Алексей Петрович
Андриановская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1895