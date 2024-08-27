Ануфриева Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Корельская (Ануфриева) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Ануфриев Алексей Петрович

Андриановская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1895

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