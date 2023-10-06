(Пищик) Екатерина Ивановна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения24.11.1895
Дата смерти01.09.1899
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1895
Отец: Пищик Иван Андреевич
Мать: Пищик Фекла Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
01.09.1899
Харьковская губерния, Российская империя