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(Пищик) Екатерина Ивановна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.11.1895

Дата смерти

01.09.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1895

Отец: Пищик Иван Андреевич

Мать: Пищик Фекла Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
01.09.1899
Харьковская губерния, Российская империя
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