Леонова Дарья Афанасьева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1737
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
09.11.1759
№7 метрике https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4S9P-T?i=91&wc=Q866-XSH:375541101,380331001,380331002,380772601&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Лукерья Спиридонова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Спиридон Федотов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Леонов Дементий Спиридонов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Спиридон Федотов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Леонов Осип Спиридонов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Спиридон Федотов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Федора Спиридонова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Спиридон Федотов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Леонов Николай Спиридонов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Спиридон Федотов (Ич)
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Авдотья Спиридонова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Спиридон Федотов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно