Леонова Дарья Афанасьева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Дарья Афанасьева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
09.11.1759

Муж: Леонов Спиридон Федотов (Ич)

№7 метрике https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4S9P-T?i=91&wc=Q866-XSH:375541101,380331001,380331002,380772601&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Лукерья Спиридонова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Спиридон Федотов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Леонов Дементий Спиридонов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Спиридон Федотов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Леонов Осип Спиридонов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Спиридон Федотов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Федора Спиридонова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Спиридон Федотов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Леонов Николай Спиридонов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Спиридон Федотов (Ич)

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Авдотья Спиридонова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Спиридон Федотов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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