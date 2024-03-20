Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Семеон Иванов
Мать: Васса Семеонова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Праскева Андреева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Праскева Андреева
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Михайла Иванов
Мать ребёнка: Праскева Андреева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ксенья Иванова
Мать ребёнка: Праскева Андреева
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Сын: Чернов Иван Иванов
Мать ребёнка: Праскева Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Нефедова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева Андреева
Смерть
Неизвестно