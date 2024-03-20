Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Жена

Около 1786 г.р.
Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Семеон Иванов

Мать: Васса Семеонова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Праскева Андреева

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Праскева Андреева

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Михайла Иванов

Мать ребёнка: Праскева Андреева

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ксенья Иванова

Мать ребёнка: Праскева Андреева

Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Сын: Чернов Иван Иванов

Мать ребёнка: Праскева Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Нефедова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева Андреева

Смерть
Неизвестно
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