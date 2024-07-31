Сафина Сагидят Бану
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафин Михалим
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
1968
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь