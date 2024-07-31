Сафина Сагидят Бану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафина Сагидят Бану

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Михалим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафин Михалим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Михалим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Михалим

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Михалим

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Михалим

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь

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