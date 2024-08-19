Костылёва (Бебенина) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылёва (Бебенина) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1989

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

1970 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1989

Отец: Бебенин Владимир Вячеславович

Мать: Бебенина Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Самара, Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Костылёв Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылёв Денис

Рождение ребёнка
02.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костылёв Денис

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