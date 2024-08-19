Костылёва (Бебенина) Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1989
Место жительства
Неизвестно
Самара, Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Костылёв Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костылёв Денис
Рождение ребёнка
02.08.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костылёв Денис