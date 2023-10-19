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Тарасова (Федосова) Нина Павловна
Тарасова (Федосова) Нина Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.05.1956
Пол
Женский
Отец
Федосов Павел Васильевич
1917 г.р.
Мать
Федосова (Болтонова) Лидия Степановна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1956
Отец:
Федосов Павел Васильевич
Мать:
Федосова Лидия Степановна
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