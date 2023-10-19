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Тарасова (Федосова) Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1956

Отец: Федосов Павел Васильевич

Мать: Федосова Лидия Степановна

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